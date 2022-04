Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din țara vecina are deja și va avea implicații economice dure, iar la moment R. Moldova rateaza venituri la buget, avind mai multe necesitați pentru a susține oamenii cu venituri mici. Intr-un briefing de presa, șefa statului, Maia Sandu, a declarat ca greul abia incepe, avind in vedere ca…

- Fostul premier, Ion Chicu, a venit cu un comentariu dupa ce șefa statului a anunțat ca va convoca astazi ședința Consiliului Suprem de Securitate. „Chipurile, sa lupte cu „corupția mare”. Foarte salutabila intenție, or ortacii ei din partid puși la funcții-cheie in stat, au adus țara la faliment”, a…

- 75 de procente din toate donațiile pentru refugiați merg in conturile ONG-urilor și organizațiilor internaționale, explica șefa statului, Maia Sandu. Președinta a menționat ca spera ca ajutoarele „sa fie disponibilizate mai repede și sa ajunga cat mai curand la oamenii care au nevoie”. „Organizațiilor…

- Republica Moldova este o țara neutra și pașnica și nu se va lasa implicata in conflicte militare. Declarația a fost facuta de președintele țarii, Maia Sandu, in cadrul unei emisiuni de la postul public de televisiune, noteaza Noi.md ”Neutralitatea este inscrisa in constituție. Neutralitatea a fost votata…

- Filiala de tineret a USR face glume dupa demisia lui Dacian Cioloș din fruntea partidului! Reprezentanții USR Tineret au postat pe pagina lor de Facebook, la scurt timp dupa demisia lui Cioloș, un mesaj hazliu. „Cand te trezești și iți divorțeaza parinții. Și le-am tot zis de atatea ori sa mearga la…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit cu ambasadorul Federatiei Ruse la Chisinau, Oleg Vasnetov. Oficialii au facut un schimb de pareri despre cele mai importante subiecte de pe agenda bilaterala dintre Rusia si Moldova.

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a avut astazi o intalnire cu reprezentantii sindicatelor din invatamant, cele doua parti stabilind un mecanism de lucru pentru continuarea dialogului si solutionarea dificultatilor pe care le intampina acest domeniu, in cadrul unui calendar convenit de comun acord."Dialogul…