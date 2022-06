Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, spera ca țara noastra va obține o decizie pozitiva in ceea ce privește obținerea statutului de țara candidat la UE. Șefa statului a explicat condițiile pe care trebuie sa le respectam. Declarațiile au fost facute in cadrul ediției din 16 iunie a emisiunii „Cutia…

- Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, a recunoscut ca s-a intilnit cu Veaceslav Platon, cu avocații lui Vlad Plahotniuc și nu doar și susține ca este gata sa se „intilneasca și cu diavolul doar ca sa aduca banii inapoi in buget”. Declarațiile au fost facute astazi in fața membrilor Consiliului…

- O serie de pagini web care aparțin autoritaților publice au fost supuse atacurilor de tip DDoS (Distributed Denial of Service) incepand cu ora 02:00, anunța Serviciul de Informare și Securitate. Potrivit instituției, atacurile sunt efectuate din afara R. Moldova, de pe echipamente și rețele compromise,…

- Federația Rusa considera ca incidentele care au avut loc in ultimele zile in stanga Nistrului sunt „incercari de a implica regiunea in evenimentele din Ucraina”, potrivit unei declarații facute, joi, de purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova. „Suntem alarmați din…

- Doua explozii s-au produs marți dimineața, 26 aprilie, in satul Maiak din raionul Grigoriopol. Autoritațile separatiste de la Tiraspol au susținut ca doua turnuri de comunicație de la centrul de radio și televiziune au fost aruncate in aer, informeaza Radio Chisinau. In urma exploziei au fost scoase…

- Politicianul ucrainean de opoziție, cumatrul președintelui rus Vladimir Putin, Victor Medvedciuk a fost reținut de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Acesta era in uniforma Forțelor Armate ale Ucrainei și incatușat, scrie unian.net.

- Un general-maior in rezerva din Serviciul de Securitate din Ucraina (SBU) a fost reținut de polițiștii de frontiera, vineri, 1 aprilie, in timp ce incerca sa treaca ilegal granița cu Ungaria de pe raul Tisa, noteaza publicația Gazeta . Ofițerul a folosit documente falsificate pentru a ajunge in Ungaria…