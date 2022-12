Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astazi o discuție online cu șefii misiunilor diplomatice acreditate in țara noastra. Șefa statului le-a vorbit ambasadorilor despre provocarile intimpinate de Republica Moldova in 2022, despre rezultatele obținute și a punctat principalele prioritați…

- Republica Moldova a transmis un protest Rusiei pe motiv ca purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a jignit-o pe șefa statului, Maia Sandu. Ambasadorul Rusiei in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinau,…

- Ideea ca o astfel de persoana ca Eduard Harujen ar fi procurorul general dorit de Maia Sandu și PAS este "ceva neserios", o spune Sergiu Litvinenco care susține ca fostul procuror general al Republicii Moldova a contribuit semnificativ la capturarea statului Republica Moldova, fiind procurorul general…

- „Astazi, de 1 Decembrie, este o bucurie sa sarbatorim impreuna Romania. Sa simțim recunoștința fața de lucrurile bune facute de romani acasa și pretutindeni in lume, și sa impartașim de ce iubim Romania”, a declarat Maia Sandu de Ziua Naționala a Romaniei. „Romania este iubita in Republica Moldova pentru…

- Urmare a anunțului ca Aeroportul Internațional Chișinau a revenit in proprietatea statului Republica Moldova, șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj pe rețelele de socializare, prin care felicita intreaga echipa implicata in acest proces. „Felicit toata echipa implicata in procesul de recuperare…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a publicat pe o rețea de socializare un mesaj scris in limba romana, adresat omologului sau din Republica Moldova, Maia Sandu. Astfel, Macron a menționat ca țara noastra poate conta pe susținerea Franței.

- In timpul vizitei sale la București, Președinta Maia Sandu s-a intilnit cu un grup de oameni de afaceri originari din R.Moldova. Aceștia au creat și au dezvoltat afaceri in Romania, dar continua sa fie conectați la tot ce se intimpla in Republica Moldova. {{646092}}Așa cum majoritatea lor au facut afaceri…

- In timpul vizitei sale la București, președintele Maia Sandu a avut ieri o intalnire cu membrii Clubului Oamenilor de Afaceri din Basarabia, format de catre un grup de conaționali stabiliți peste Prut. Aceștia au creat și dezvoltat afaceri in Romania, dar continua sa fie conectați la tot ce se intampla…