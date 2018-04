Stiri pe aceeasi tema

- Sefa sectiei ginecologie chirurgicala din cadrul Institutului Mamei si Copilului risca pana la 3 ani de inchisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

- Ieri, 1 aprilie 2018, in jurul orei 14.00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Principala din Ohaba. Un minor de 17 ani, din comuna Ohaba, in timp ce circula cu o motocicleta, a pierdut controlul…

- Elena Udrea traverseaza o perioada dificila din punct de vedere emoțional. Fostul ministru a pierdut unul din gemenii pe care ii purta in pantece și acum privește cu regret la faptul ca va mai avea doar un singur copil.

- Ecaterina Iaroș este tanara care la inceputul lunii decembrie a avortat la Institutul Mamei și Copilului in condiții inumane. Postarea anonima de pe Facebook a cutremurat sistemul și a dus la demiterea din funcția a mai multor medici și personal de la IMC.

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ”intamplator”, anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze. „Lucrez…

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu.

- Șase persoane au fost sancționate în urma anchetei interne desfașurate de Institutul Mamei și Copilului (IMC) și Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale privind cazul femeii care a avortat singura în veceu. Este vorba despre șeful Secției ginecologie, moașa principala a secției,…

- Șeful secției ginecologie de la Institutul Mamei și Copilului (IMC) și sora principala a secției au fost eliberați din funcție in urma anchetei desfașurate in cazul femeii care a avortat in veceul spitalului.