- Secret Service – structura care asigura protectia celor mai inalti demnitari americani – nu si-a indeplinit misiunea de a-l apara pe candidatul republican la presedintie, Donald Trump, a recunoscut luni intr-o audiere in Congresul SUA directoarea serviciului, Kimberly Cheatle. „Misiunea solemna a Secret…

- FBI sustine ca Thomas Matthew Crooks e tragatorul implicat in tentativa de asasinat impotriva fostului presedinte Donald Trump. Barbatul a fost ucis la fata locului de agentii Serviciului Secret. Cine este insa Thomas Matthew Crooks FBI l a identificat pe Thomas Matthew Crooks, 20 de ani, din Bethel…

