Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, afirma ca autoritatile nationale trebuie sa ia toate masurile necesare pentru protejarea libertatii presei, anunța Agerpres. "Am luat la cunostinta cu ingrijorare de informatia aparuta in presa, potrivit careia doi jurnalisti…

- Doi jurnalisti si un activist de mediu, care filmau un documentar despre taierile ilegale de paduri din Romania, au fost batuti de aproximativ 20 de persoane intr-o padure din Suceava. ”Regizorul si jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar international despre taierile ilegale de paduri…

- Doi jurnalisti si un activist de mediu care filmau un documentar despre taierile ilegale de paduri din Romania, au fost batuti de aprpximativ 20 de persoane intr-o padure din Suceava, anunta Greenpeace, care precizeazaca va oferi asistenta juridica victimelor. Activistul de mediu agresat a declarat…

- Vineri se va decide cum se vor desfasura anul scolar 2021-2022 Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Autoritatile ar urma sa decida vineri felul în care va începe si cum se vor desfasura activitatile în…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, le-a cerut, marti, autoritatilor locale sa ia toate masurile necesare pentru a contribui la identificarea timpurie a persoanelor care incendiaza ilegal vegetatia si pentru sanctionarea "de indata" a celor care pun in pericol viata si bunurile semenilor. "Este…

- Liderul USR PLUS Dan Barna l-a vizitat luni pe Patriarhul Daniel, iar in urma discutiilor acesta a precizat ca este optimist si toate vocile importante in societate trebuie sa aiba greutate si sa fie prezente in campania de vaccinare impotriva COVID-19. Intrebat despre posibilitatea ca si in tara noastra…

- Jandarmeria, Garda de Mediu si Agentia de Mediu Harghita au elaborat documentatia necesara emiterii acordului de extragere a ursului care a cauzat decesul unei persoane in varsta de 26 de ani pe raza judetului Harghita, a anuntat sambata ministrul Mediului, Barna Tanczos. Atacul ursului a avut loc vineri…

- „Chiar și atunci cand avem un procent important de populație vaccinata, poate sa creasca numarul de cazuri noi, așa cum vedem in cazul Angliei, insa nu se pune presiune nici pe sistemul de sanatate in felul care s-a pus inainte de apariția vaccinului și nici pe societate per ansamblu. Aici pui masuri,…