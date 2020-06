Stiri pe aceeasi tema

- Verchere, OMV Petrom: “Carantina a adus o scadere cu 45% a cererii de carburanți, in aprilie. Pentru industria petroliera trimestrul doi va aduce rezultate foarte dure” Compania OMV Petrom a inregistrat in luna aprilie vanzari de benzina si motorina cu 45% mai mici decat in luna similara…

- BestJobs: 30% dintre angajatori continua recrutarile planificate inainte de coronavirus. Ce specialiști se cauta pe piața muncii, pentru relansarea afacerilor post-pandemie Aproximativ 30% dintre companiile din Romania nu și-au schimbat planurile de recrutare stabilite la inceputul anului nici dupa…

- Sondaj IHS Markit: Companiile din zona euro par a fi depașit perioada cea mai dificila a crizei, dar revenirea va fi lenta Producatorii din zona euro par sa fi depasit cea mai dificila perioada a crizei coronavirusului, dar activitatile se contracta in continuare puternic, in conditiile in care restrictiile…

- Traderii de petrol au probleme in a gasi suficiente nave, trenuri, caverne si conducte in care sa stocheze combustibili, intr-un moment in care facilitatile conventionale de depozitare au ajuns la capacitate maxima pe fondul unei oferte abundente si al prabusirii cererii din cauza crizei coronavirusului.…

- Prețul petrolului WTI (de referința pe piața americana) s-a prabușit luni seara, tranzacționandu-se, pentru prima data in istorie, la ora, 21:30, la un preț negativ, de -8,61 dolari/baril. Dupa numai jumatate de ora, țițeiul WTI cu livrare in luna mai se tranzacționa la ora 22:00 ora Romaniei la un…

- Scaderea cererii și caderea prețurilor la petrol datorate pandemiei globale coboaraprețurile internaționale pentru produsele alimentare majore. Prețurile mondiale la alimente au scazut brusc in martie, determinate mai ales de reducerea cererii de alimente legata de efectele pandemiei COVID-19 și de…

