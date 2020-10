Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanii, a fost confirmata cu noul tip de coronavirus, a anuntat luni Secretariatul Parlamentului, transmite Directia generala comunicare si relatii publice a legislativului de la Chisinau intr-un comunicat de presa, potrivit AGERPRES.Potrivit…

- Președinta Parlamentului Republicii Moldova Zinaida Greceanii a fost confirmata pozitiv cu noul tip de coronavirus. Secretariatul Parlamentului a fost anunțat, astazi, despre confirmarea infectarii sale. Potrivit comunicatului, președinta Parlamentului se trateaza la domiciliu, sub monitorizarea medicului…

- De aproape o saptamana, cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța Bacau a preluat in totalitate testarile la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomele specifice infecției cu noul coronavirus. Pana acum, de aceste testari se ocupa doar Direcția de Sanatate Publica, cea care prelua…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel:■ 3.587 pacienți declarați vindecați ■ 242 pacienți internați in spitale, dintre care 5 la terapie…

- In cursul zilei de duminica, prefectul județului Buzau, Leonard Dimian, a fost confirmat pozitiv cu SARS-CoV-2, dupa ce a prezentat simptome ușoare specifice COVID-19. Direcția de Sanatate Publica Buzau a declanșat o ancheta epidemiologica dupa confirmarea prefectului Leonard Dimian ca fiind infectat…

- Anunțil este facut- sec – de funcționarii DSP Giurgiu, intr-un comunicat de presa oficial: „Ca urmare a confirmarii pozitive cu virusul SARS-COV-2 a doamnei director a Direcției de Sanatate Publica Giurgiu, in data de 29.07.2020, facem urmatoarele precizari: doamna director a fost testata in data de…

- O femeie, de 65 de ani, din Gorj, a decedat din cauza coronavirusului. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate și 24 de cazuri noi de coronavirus, in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: nu mai exista persoane in carantina instituționalizata;585 persoane…

- Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei Campina funcționeaza, in prezent, cu un singur angajat. Se intampla acest lucru pentru ca una dintre salariatele acestui compartiment este infectata cu noul coronavirus, astfel ca toți colegii cu care a intrat in contact sunt izolați la domiciliu. O…