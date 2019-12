Stiri pe aceeasi tema

- Familia jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia, asasinata in 2017, a formulat luni o plangere penala in care solicita investigarea premierului Joseph Muscat privind o posibila implicare a acestuia in asasinat, scrie cotidianul ''Times of Malta'', citat luni de agentia EFE.

- Premierul Maltei, Joseph Muscat, a anunțat ca intenționeaza sa demisioneze din funcție în luna ianuarie, în contextul crizei declanșate de uciderea unui jurnaliste de investigații care ancheta legaturi ilicite între mediul de afaceri și politicieni, informeaza Mediafax citand BBC.…

- Șeful Cancelariei guvernamentale din Malta, Keith Schembri, a anunțat marți ca demisioneaza din funcție, informeaza Euronews.Keith Schembri colaboreaza cu Poliția in ancheta privind asasinarea in 2017 a jurnalistei Daphne Caruana Galizia. Premierul țarii, Joseph Muscat, a anunțat ca…

- Ministrul maltez al turismului, Konrad Mizzi, a demisionat marti in urma scandalului in crestere legat de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia in 2017, dar a negat orice implicare in cazul care a zguduit Malta, in timp ce ministrul economiei, Christian Cardona, s-a autosuspendat din executiv…

- Omul de afaceri maltez arestat miercuri in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia a fost eliberat pe cautiune in cursul serii de joi, au declarat surse din politie, citate de Reuters.Yorgen Fenech, un important om de afaceri, se va afla sub…

- Prim-ministrul maltez Joseph Muscat a confirmat marti arestarea unui barbat suspectat ca a actionat ca intermediar in cazul asasinarii jurnalistei Daphne Caruana Galizia in octombrie 2017, transmite dpa.Muscat a declarat ca suspectul ar putea fi gratiat daca va oferi informatii ce vor conduce…

