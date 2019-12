Stiri pe aceeasi tema

- Baza increderii intre Malta si Uniunea Europeana nu pare sa mai existe, a declarat marti sefa unei misiuni de urgenta a Parlamentului European in insula mediteraneana, Sophie in't Veld, dupa o intrevedere cu premierul maltez Joseph Muscat, transmit agentiile DPA si Xinhua. Sophie in't…

- Premierul Maltei, Joseph Muscat, a anunțat ca intenționeaza sa demisioneze din funcție în luna ianuarie, în contextul crizei declanșate de uciderea unui jurnaliste de investigații care ancheta legaturi ilicite între mediul de afaceri și politicieni, informeaza Mediafax citand BBC.…

- Prim-ministrul Maltei, Joseph Muscat, suspectat de ingerinte in ancheta asupra jurnalistei Daphne Caruana Galizia si supus unei presiuni intense de a demisiona, a obtinut duminica sprijinul Partidului laburist pentru a ramane in functie, probabil pana in ianuarie, relateaza AFP. Sambata,…

- (foto: SkyNews) Daphne Caruana Galizia a fost o femeie curajoasa, o ziarista de investigatii din Malta care a fost ucisa la 16 octombrie 2017, in contextul in care aduna date despre un caz de coruptie la nivel inalt. Asasinarea ei a provocat emotie in societatea civila malteza si in intreaga Europa.…

- Șeful de cabinet al premierului maltez și ministrul Turismului au demisionat marți, intr-o escaladare a tensiunilor politice starnite de ancheta asasinarii acum doi ani a jurnalistei anticorupție Daphne Caruana Galizia, informeaza Europa FM. Ministrul era suspectat in articolele scrise de jurnalista…

- Ministrul maltez al turismului, Konrad Mizzi, a demisionat marti in urma scandalului in crestere legat de asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia in 2017, dar a negat orice implicare in cazul care a zguduit Malta, in timp ce ministrul economiei, Christian Cardona, s-a autosuspendat din executiv…

- Poliția din Malta l-a arestat pe Yorgen Fenech, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din aceasta țara, în cadrul investigației referitoare la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, au informat doua surse citate de Reuters, potrivit Mediafax.Fenech a fost arestat în…

- "Trebuie sa recunoastem ca in primii ani s-au facut greseli - izolate, dar nu nesemnificative", a declarat ministrul Harris Georgiades in cadrul unei conferinte de afaceri la Nicosia. El a adaugat ca la inceputul acestui ani "au intrat in vigoare masuri corective substantiale legate de acest…