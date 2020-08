Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a fost corectat de Simona Parvu, directorul Institutului National de Sanatate Publica(INSP), dupa ce a afirmat ca elevii vor fi obligati sa poate masca de protectie pe tot timpul orelor. Sefa INSP afirma ca au fost date alte recomandari, iar copiii trebuie sa poarte masca doar pe timpul…

- Simona Parvu, directorul Institutului National de Sanatate Publica, sustine ca recomandarea oficiala pe care INSP a transmis-o Ministerului Sanatatii pentru ghidul sanitar ce va fi transmis scolilor, prevede ca masca de protectie sa fie obligatorie pentru copii doar in timpul recreatiei.

- „Purtarea maștii in recreație, dar nu și in timpul pe care il petrec copiii in clasa” este recomandarea oficiala pe care Institutul Național de Sanatate Publica, scrie Edupedu. Declarația șefului INSP contrazice anunțul facut astazi de premierul Ludovic Orban. „In școli, acolo unde incepe activitatea…

- Simona Parvu, directorul Institutului Național de Sanatate Publica, susține ca recomandarea oficiala pe care INSP a transmis-o Ministerului Sanatații pentru ghidul sanitar ce va fi transmis școlilor, prevede ca masca de protecție sa fie obligatorie pentru copii doar in timpul recreației. In timpul orelor…

- “Purtarea maștii in recreație, dar nu și in timpul pe care il petrec copiii in clasa” este recomandarea oficiala pe care Institutul Național de Sanatate Publica – INSP a transmis-o Ministerului Sanatații pentru ghidul sanitar ce va fi transmis școlilor, a declarat pentru Edupedu.ro directorul general…

- Cursurile vor incepe la 14 septembrie, așa cum era planificat, iar in școli “acolo unde incepe activitatea normal, va fi necesar portul maștii atat pentru cadrele didactice, cat și pentru elevi și personalul auxiliar” a anunțat in urma cu puțin timp premierul Ludovic Orban. „Pe 14 septembrie va incepe…

- Purtarea maștii este obligatorie in spațiile inchise, iar amenzile pot ajunge pana la 2500 de lei. Pe site-ul oficial al Ministerului Sanatații, acolo unde autoritațile ne recomanda sa ne informam doar din surse oficiale, masca a ajuns sa fie doar o recomandare.Citește și: Scenariu: Reintrare…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, marti, ca actualul director general al Institutului National de Sanatate Publica (INSP), Simona Parvu, s-a aflat in incompatibilitate. Aceasta a detinut, simultan, functia de sef serviciu la Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii…