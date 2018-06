Sefa Inaltei Curti: Trecem printr-o perioada plina de provocari, in care minciuna, impostura, manipularea stau cu regele la masa

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general, Augustin Lazar, a apreciat, vineri, in cadrul unei conferinte juridice desfasurate la Alba Iulia, ca faptul ca exista achitari demonstreaza ca nimeni nu este mai presus de lege, ca exista un stat de drept si o justitie impartiala. "Se plang unii oameni in aceasta tara,…

- „Independenta, impartialitatea justitiei sunt elemente fundamentale in evolutia unei societati cu adevarat democratica. Singurul factor de echilibru si stabilitate intr-o societate democratica este justitia, ori cat de mult nu ar agrea unii aceasta idee. (…) Este foarte important ca sistemul de drept…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat vineri ca este o „perioada plina de provocari, in care minciuna, impostura, manipularea stau cu regele la masa”, o perioada in care „toata lumea pretinde” ca este specialista in drept.

- Președintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a facut, vineri, un rechizitoriu moral la adresa celor trei puteri ale statului: legislativa, executiva și judecatoreasca.

- Cristina Tarcea, presedinta Instantei supreme din România, Înalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), acuza eforturile "disperate de a sadi neîncrederea în actul de justitie" si dezbinarea între

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca este o "perioada plina de provocari, in care minciuna, impostura, manipularea stau cu regele la masa", o perioada in care "toata lumea pretinde" ca este specialista in drept. "Independenta,…

- Vineri, 29.06.2018, la Alba Iulia se desfasoara lucrarile conferintei internationale „Independenta si impartialitatea justitiei in jurisprudenta „Curtii Europene a Drepturilor Omului” organizata de Curtea de Apel Alba Iulia si Baroul Alba in colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…

