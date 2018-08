Sefa Guvernului, sageti catre presedinte: nu a gasit deschiderea sau poate nu a avut timp sa convoace CSAT

Stiri pe aceeasi tema

- Rectificarea bugetara ar fi trebuit sa fie adoptata in sedinta de joi a Guvernului, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca, din pacate, presedintele Klaus Iohannis nu a convocat CSAT pentru avizarea acestei rectificari. "Rectificarea bugetară este unul dintre cele mai importante…

- Guvernul a depus la Senat un proiect pentru infiintarea unui Consiliu pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publica, condus de Viorica Dancila. Instituțiile vor fi obligate sa anunțe Consiliul asupra actelor normative propuse. Executivul vrea ca inițiativa sa se aplice de anul viitor."Se…

- Mari 7 august 2018 ora 10 va avea loc deschiderea festiv a Simpozionului Naional de Sculptur Monumental &bdquoNicpetre&rdquo Brila 2018 la Colegiul Tehnic &bdquoC. D. Neniescu&rdquo Brila (OS. Buzului nr.15). Simpozionul se desfoar în perioada 6 august15 septembrie 2018.Tema simpozionului este...

- Liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, participa, joi, la Palatul Victoria, la discuții cu premierul Viorica Dancila, tema fiind rectificarea bugetara pe care Executivul intenționeaza sa o opereze, au declarat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale.”Doamna prim ministru…

- Dupa ce a avut nu unul, ci doua mesaje transante la adresa ministrului Agriculturii urmare a nefericitei comparatii facute de Daea intre incinerarea porcilor afectati de pesta africana si drama de la Auschwitz, fostul sef al statului i-a dedicat, de aceasta data duminica, o postare sefei Guvernului,…

- Premierul si presedintele au, la aceasta ora, discutii la Palatul Cotroceni. Viorica Dancila nu este insotita de niciun ministru din Cabinetul sau. Intrevederea a inceput in jurul orei 10.30 si nu poate dura mai mult de o ora, avand in vedere faptul ca, potrivit programului oficial anuntat de Presedintie,…

- Executivul promite ajutoare, din fondul de rezerva al Guvernului, pentru zonele in care inundatiile au produs pagube semnificative. Dupa ce a trecut in revista intrevederile avute cu oficialii europeni, in recent incheiata sa vizita de lucru de la Bruxelles, Viorica Dancila a anuntat, in prima parte…

- Executivul va adopta, in sedinta de joi, mai multe masuri pentru sprijinirea oamenilor afectati de inundatii, care vor primi produse de stricta necesitate, materiale de constructii si ajutoare financiare, a anuntat premierul Viorica Dancila. „Am avut o sedinta operativa convocata la Guvern, in care…