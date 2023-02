Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Giorgia Meloni va face luni, 20 februarie, o vizita la Kiev, unde se va intalni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat duminica, 19 februarie, o sursa politica pentru Reuters. Meloni, care a fost investita in funcție in octombrie 2022 a anunțat inca din decembrie 2022…

- Sefa guvernului italian Giorgia Meloni a apreciat joi drept "inoportuna" invitatia adresata de presedintele francez Emmanuel Macron omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski de a veni miercuri la Paris, potrivit Agerpres.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sosi miercuri seara, 8 februarie, la Paris, unde se va intalni cu presedintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis Palatul Elysee agentiei France Presse, confirmand o informatie difuzata anterior de postul BFMTV si de radioul public francez France Info .…

- Prima Doamna ucraineanca Olena Zelenska i-a indemnat marti, la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, in Sala Mare a Palatului Congreselor, pe participanti - ministri si mari patroni - sa se uneasca pentru a pune capat razboiului rus din Ucraina. Zelenska a venit personal in statiunea din Alpii…

- Razboi in Ucraina, ziua 301. Președintele Joe Biden și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-ar putea intalni miercuri la Casa Alba, potrivit a doua surse, intr-o vizita la Washington care este programata sa includa un discurs in fața unei sesiuni c

- Circa 20% din populatia Ucrainei a parasit tara de la inceputul razboiului, declanșat de Rusia, a declarat miercuri comisarul pentru drepturile omului din parlamentul ucrainean, Dmitro Lubinet, citat de EFE. Intr-o interventie in fata presei, presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului din parlamentul…

- Autoritațile ucrainene au descoperit o presupusa „camera de tortura pentru copii” in orașul Herson, a anunțat comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets, potrivit Kyiv Independent, transmite blacknews.ro . Lubinets a declarat, conform Sky News, ca incaperea in care forțele ruse ar…

- Anchetatorii ucraineni au descoperit o "camera de tortura" in orasul Herson, unde copiii ar fi fost retinuti si abuzati de fortele de ocupatie ruse, a declarat avocatul pentru drepturile omului din Ucraina, Dmitro Lubinet, relateaza "The Guardian". Serviciile de securitate rusesti au tinut copiii in…