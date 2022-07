Stiri pe aceeasi tema

- Sanna Marin, 36 de ani, a fost prezenta la festivalul rock care se desfașoara anual pe insula Ruissalo din Turku, Finlanda.O geaca de piele, tricou negru, asortat cu bocanci de aceeași culoare, și blugi scurți, taiați. Așa a aparut premierul la Ruisrock. Fondat in 1970, este al doilea cel mai vechi…

- O nota de plata puțin cam piperata pentru produsele comandate a devenit virala pe rețelele de socializare.Conform bonului, consumația ar fi costat 215 lei, contravaloarea a doua cafele, un suc, o bere și doua pizza. Iar cel care a postat-o spune ca ar fi fost emisa la un restaurant din Mamaia,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a convocat vineri o reuniune de urgenta pentru a discuta despre raspandirea fara precedent in Europa a virusului variola maimutei („monkeypox”). Pe rețelele sociale, in special pe Twitter, se discuta intens despre faptul ca magnatul Bill Gates ar fi fost „profet”…

- Charge d’affaires–ul Ambasadei SUA la București (care nu are ambasador de aproape doi ani), David Muniz a participat marți, alaturi de Daniel Baluța, primarul sectorului 4 și cu Nicușor Dan, edilul capitalei la un eveniment de promovare a Parcului natural Vacarești. De mai mulți ani se cauta soluții…

- Vacantele in Romania vor fi mai scumpe, in medie, cu 15% fata de anul trecut, insa acest lucru este o normalitate, avand in vedere evolutia preturilor in toata Europa, ca urmare a cresterii costurilor, dar si a unei cereri ridicate din partea consumatorilor, a declarat, miercuri, presedintele Federatiei…

- Suedia și Finlanda vor anunța simultan, luna viitoare, intenția privind aderarea la NATO. Aceasta informație a fost dezvaluita de presa din cele doua țari nordice. Discuțiile privind posibila candidatura a acestor doua țari neutre la NATO s-au intensificat dupa ce Rusia a atacat Ucraina, care este,…

- Rusia a trimis armament greu la granița cu Finlanda, inclusiv sisteme de rachete, la cateva ore dupa ce Moscova și-a avertizat vecinul din nord sa nu adere la NATO. O filmare publicata luni seara pe Twitter, preluata și de presa britanica, arata doua sisteme rusești de rachete de coasta care se deplaseaza…

- Social-democrații suedezi, aflați la guvernare, au inceput o dezbatere interna privind aderarea la NATO in urma razboiului din Ucraina, noteaza Euronews. Membrii partidului care s-au opus anterior aderarii Suediei la alianța – s-au intalnit pentru a discuta situația strategica a țarii. Liderul adjunct…