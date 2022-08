Stiri pe aceeasi tema

- ”Acesta este razboiul lui Putin. Si imi este greu sa inteleg acest fel de cereri”, a declarat cancelarul german Olaf Scholz joi, 11 august, ca reacție la solicitarile Ucrainei, Estoniei, Letoniei și Finlandei ca UE sa interzica vizele turistice pentru cetațenii ruși din cauza razboiului declanșat de…

- In saptaminile de dupa declanșarea razboiului din Ucraina, marile economii din Europa au inceput sa se clatine, dar in estul continentului criza nu lovise inca și populația se bucura de creșteri procentuale de doua cifre ale salariilor și subvenții generoase din partea statului in anumite țari, scrie…

- Razboiul din Ucraina este cel mai periculos moment pentru Europa incepand de la Al Doilea Razboi Mondial si Rusiei nu trebuie sa i se permita sa castige acest razboi, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Guvernul Romaniei a anunțat care sunt categoriile de consumatori de gaze naturale ce nu vor fi afectate de reducerea consumului. Consumatorii romani, intreprinderile mici și mijlocii, serviciile sociale și industria critica nu vor fi afectate de eventuale masuri suplimentare pentru reducerea consumului…

- Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters, noteaza mediafax. Fiala spune ca se așteapta…

- Parlamentarii rusi au aprobat, marti, intr-o lectura preliminara, doua proiecte de lege care ar autoriza Guvernul rus sa oblige intreprinderile sa furnizeze armatei bunuri, iar angajatii companiilor sa lucreze ore suplimentare pentru a sprijini invazia Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters. Unul dintre…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani pentru a se apara in fața invaziei ruse, avertizand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmite Reuters. Zelenski a estimat ca Ucraina are nevoie de 5 miliarde…

- Actuali și foști oficiali din domeniul energiei au spus ca se tem ca invazia Rusiei in Ucraina, venita dupa ani de zile in care in acest sector nu s-au facut destule investiții, a impins lumea spre o criza care va rivaliza sau chiar va depași crizele petrolului din anii '70 și de la inceputul anilor…