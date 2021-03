Premierul, care are o febra ușoara, printre simptomele infecției COVID-19, a anunțat ca va continua sa-si indeplineasca sarcinile de la distanta.„Le cer tuturor sa ia masuri de precautie, sa poarte masca in interior, sa limiteze contactul cu alte persoane, sa lucreze de la distanta, daca este posibil sa stea cat mai mult acasa, deoarece virusul este raspandit in toata Estonia”, a transmis Kaja Kallas intr-un comunicat, potrivit Agerpres.„Ca mulți dintre voi”, a scris premierul Estoniei in mesajul postat pe Facebook, „nu știu cum m-am infectat. Dupa ce am intrat in contact direct cu o persoana…