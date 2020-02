Buzoienii incluși in programul de colectare selectiva a deșeurilor ridicate de firma de salubrizare ar trebui sa plateasca taxe mai mici. Este afirmația comisarului șef de la Garda de Mediu. Carmen Ichim invoca legislația in vigoare, care prevede obligativitatea diferențierii prețurilor, in funcție de modalitatea de colectare a gunoiului. Inca din 2018, legislația a fost modificata, astfel incat, acolo unde societațile specializate colecteaza selectiv, cu ajutorul cetațenilor, tarifele ar trebui sa fie mai ieftine. Potrivit conducerii Garzii de Mediu, firma de salubritate din municipiul Buzau…