Şefa FMI: Riscurile pentru stabilitatea financiară globală au crescut, este nevoie de vigilenţă Directorul general al FMI si-a reiterat punctul de vedere ca 2023 va fi un alt an provocator, in care cresterea economiei globale va incetini sub 3% din cauza cicatricilor cauzate de pandemie, razboiului din Ucraina si inaspririi politicilor monetare. Chiar si cu o perspectiva mai buna pentru 2024, cresterea globala va ramane cu mult sub media sa istorica de 3,8%, iar perspectiva generala a ramas slaba, a spus ea la Forumul pentru Dezvoltare din China. FMI, care a anticipat o crestere globala de 2,9% in acest an, urmeaza sa publice noi previziuni luna viitoare. Georgieva a spus ca factorii de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al FMI si-a reiterat punctul de vedere ca 2023 va fi un alt an provocator, in care cresterea economiei globale va incetini sub 3% din cauza cicatricilor cauzate de pandemie, razboiului din Ucraina si inaspririi politicilor monetare.Chiar si cu o perspectiva mai buna pentru 2024, cresterea…

- NATO a „vazut unele semne” ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul Moscovei in Ucraina, a declarat marți secretarul general al alianței, relateaza CNN . „Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele semne ca aceasta a fost…

- Beijingul spera ca dupa incherea crizei din Ucraina, Europa va obține independența strategica. Despre acest lucru a anunțat marți, 7 martie, la Conferința de presa anuala pe marginea sesiunii Congresului Național al Poporului (Parlament), ministrul de Externe al Chinei, Qin Gang. "Speram ca Europa,…

- Statele Unite nu au „niciun indiciu ca (Beijingul) a luat decizia” de a furniza arme Rusiei, dar aceasta posibilitate „ramane pe masa”, a declarat un purtator de cuvant al Casei Albe.„Credem ca aceasta decizie nu ar fi in interesul Chinei si a reputatiei sale internationale, careia ii acorda o mare…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a reactionat rezervat vineri la o propunere chineza de incetare a focului in Ucraina, spunand ca Beijingul nu are prea multa credibilitate ca mediator, noteaza Reuters. "China nu are prea multa credibilitate pentru ca ei nu au fost in stare sa condamne…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca Statele Unite nu sunt indreptatite sa „dea lectii” despre furnizarea de arme, in contextul in care oficialii americani sunt ingrijorati ca Beijingul ia in considerare furnizarea de „sprijin letal” pentru armata rusa, iar seful diplomatiei chineze, Wang…

- Noul an va fi ”mai greu decat anul pe care il lasam in urma. De ce? Pentru ca cele trei economii majore - SUA, UE si China - incetinesc toate simultan”, a declarat Georgieva in emisiunea ”Face the Nation” a CBS.In octombrie, FMI si-a redus perspectivele de crestere economica globala in 2023, reflectand…

- Noul an va fi ”mai greu decat anul pe care il lasam in urma. De ce? Pentru ca cele trei economii majore – SUA, UE si China – incetinesc toate simultan”, a declarat Georgieva in emisiunea ”Face the Nation” a CBS. In octombrie, FMI si-a redus perspectivele de crestere economica globala in 2023, reflectand…