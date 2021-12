Fondul Monetar International (FMI) intentioneaza sa revizuiasca „in jos” previziunile sale de crestere globala din cauza noii variante Omicron care se raspandeste in intreaga lume, a afirmat vineri directorul general al institutiei, Kristalina Georgieva, citata de AFP. “O noua varianta care s-ar putea raspandi foarte repede ar putea zgudui increderea si, in acest sens, vom asista probabil la revizuiri in scadere ale previziunilor noastre din octombrie pentru cresterea globala”, a declarat Kristalina Georgieva in cadrul unei conferinte Reuters Next. In octombrie, FMI a mai revizuit in scadere previziunile…