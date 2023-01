Şefa FMI: Economia globală are în faţă un an dificil în 2023 Noul an va fi ”mai greu decat anul pe care il lasam in urma. De ce? Pentru ca cele trei economii majore – SUA, UE si China – incetinesc toate simultan”, a declarat Georgieva in emisiunea ”Face the Nation” a CBS. In octombrie, FMI si-a redus perspectivele de crestere economica globala in 2023, reflectand impactul negativ al razboiului din Ucraina, precum si presiunile inflationiste si ratele ridicate ale dobanzilor create de bancile centrale precum Rezerva Federala a SUA, menite sa re3duca presiunile preturilor. De atunci, China a renuntat la politica de zero Covid si s-a angajat intr-o redeschidere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

