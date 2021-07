Slovenia nu a desemnat procurori pentru Parchetul European (Biroul Procurorului Public European, EPPO), ceea ce va afecta negativ supravegherea eficienta a modului in care fondurile UE sunt cheltuite in aceasta tara, sustine sefa EPPO, Laura Codruta Kovesi, intr-un interviu publicat joi de politico.eu. ''Toate infractiunile care sunt comise dupa 1 iunie cad sub jurisdictia EPPO, avem o competenta obligatorie de a ancheta'', a declarat Kovesi. ''Iata de ce vad Slovenia ca pe un risc imens, pentru ca banii vor continua sa curga spre Slovenia, dar sistemul de gestionare si…