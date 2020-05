Stiri pe aceeasi tema

- Sefa DSP Suceava a fost inlocuita din functie, la cateva zile dupa ce a explicat public numarul uriaș de infectari COVID-19 din județul supranumit Lombardia Romaniei. Manuela Trifan, delegata la sefia institutiei odata cu apariția focarului de coronavirus, a confirmat marți, intr-o discuție avuta cu…

- Un numar de 31 de calugari de la Manastirea Putna au fost internati in noaptea de joi spre vineri in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, dupa ce au fost confirmati pozitiv la testarea SARS-CoV-2, transmite Agerpres. Directorul executiv interimar al Directiei de Sanatate Publica Judeteana (DSPJ)…

- Comparația dintre rata deceselor cauzate de pandemia Covid-19 in estul Europei fața de vestul Europei este șocanta și inca nu exista explicații clare ale specialiștilor. Un grafic publicat de economistul Branko Milanovic, profesor la City University of New York, arata ca statele europene din fostul…

- Grupul elvetian Novartis a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) in vederea efectuarii unui test clinic pentru medicamentul pentru malarie hidroxiclorochina, pentru tratarea bolii COVID-19, provocata de noul coronavirus, transmite Reuters. Marea Britanie și Franța…

- Numarul de noi infecții cu coronavirus in Spania a scazut la un nivel record de la inceputul focarului. Deși era țara cea mai afectata din Europa, a decis sa redeschida unele sectoare ale economiei sale saptamana aceasta, scrie The Guardian. Decesele au crescut ușor pana la 619 in ultimele 24 de ore…

- Un numar de 360 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, astfel, ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 4417. Dintre acestea, 460 de persoane au fost declarate vindecate, in timp ce 182 de oameni au murit. La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internați…