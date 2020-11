Stiri pe aceeasi tema

- Oana Nicolescu, șefa DSP București, a vorbit, vineri seara, despre angajarea dansatoarei Emy in DSP. Aceasta a spus ca s-au prezentat mai mulți candidați pentru acest post, iar in prezent cantareața nu este angajata in instituție, potrivit Digi24.„Nici nu a fost. Concurs a dat, dar nu este angajata…

- Emy, dansatoarea din videoclipurile mai multor maneliști, a dat concurs pe post la DSP, l-a caștigat, dar nu s-a prezentat pentru a semna contract de munca, spune șefa DSP București, Oana Nicolescu. Ea adauga ca s-au prezentat mai mulți candidați pentru acest post.

- Romania continua sa fie angajata in proiectul unei lumi fara arme nucleare, a declarat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care a subliniat, in acest sens, necesitatea negocierii cu buna-credinta si includerea in acest proces a statelor ce au asemenea arme. Seful diplomatiei romane…

- Pista decisivia in cazul fetei care a fost arsa in weekend in localitatea Ghimpați. Poliția a facut un portret robot al acesteia, insa din primele verificari aceasta nu locuia in vecinatatea localitații. Nicio persoana cu semnalmentele ei nu fusese data disparuta in acea zona. Ulterior, anchetatorii…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat luni, la opt zile de la alegerile locale din 27 septembrie, rezultatele finale din București. Nicușor Dan a fost ales primar general cu 282.631 voturi (42,81%), in timp ce Gabriela Firea a obținut 250.690 de voturi (37,97%).

- Week-endul treacut, stadionul „Iolanda Balaș Soter” din București a gazduit Campionatul Național in Aer Liber Masters, unde sportivul brașovean Marius Olteanu, legitimat la CSM Brașov, a obținut un rezultat remarcabil clasandu-se pe locul al II-lea, devenind vicecampion național la proba de 800 m!…

- Gabriela Firea, primar in funcție și reprezentant al PSD a fost invinsa de Nicușor Dan, susținut de PNL și Alianța USR PLUS, cel pe care l-a ridiculizat constant. Patru din cele sase primarii din Bucuresti au fost castigate, duminica, de candidatii sustinuti de PNL si Alianta USR PLUS, respectiv sectoarele…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca liberalii au obținut un scor mult sub așteptari in Capitala din cauza faptului ca PNL nu a avut un candidat propriu, iar Nicușor Dan a fost asimilat mai mult ca un candidat al USR și nu al liberalilor.Citește și: Exit-poll CURS-Avangarde: Gabriela Firea…