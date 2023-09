Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a declarat joi ca Rusia a fost criticata la Adunarea Generala a Natiunilor Unite si in Consiliul de Securitate al ONU, in conditiile in care Moscova continua sa fie izolata la nivel international din cauza razboiului din Ucraina.

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a declarat ca Uniunea Europeana trebuie sa isi reduca dependenta de China si ca sustine ancheta UE privind subventiile pe care Beijingul le acorda industriei sale de vehicule electrice, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar, informeaza Mediafax.„Daca…

- Ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a sosit luni, 11 septembrie, la Kiev, a anuntat Ministerului german de Externe. Aceasta vizita neanuntata este a patra pe care o face sefa diplomatiei germane de la inceputul razboiului, relateaza G4media . Astfel, la sosirea in gara din Kiev, Baerbock…

- Serghei Lavrov spune ca Occidentul nu da semne ca intenționeaza sa respecte partea care afecteaza Rusia din acordul privind exportul cerealelor la Marea Neagra, potrivit Reuters. In cadrul unei conferințe de presa la Johannesburg, ministrul rus de Externe s-a aratat sceptic afirmand ca nu vede ca exista…

- Razboi in Ucraina, ziua 539. Administratia de la Washington a avertizat, marti, Rusia ca intensificarea cooperarii cu regimul din Coreea de Nord incalca rezolutiile Consilului de Securitate al Natiunilor Unite.

- Vorbind inainte de reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeana care are loc la Bruxelles, Annalena Baerbock a acuzat Rusia de santaj si de incercarea de a folosi cerealele ca arma in detrimentul celor mai saraci oameni din lume. “Sute de mii de oameni, ca sa nu spunem milioane, au nevoie…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a echivalat prezenta aeronavelor F-16 in Ucraina cu o amenințare nucleara, informeaza TASS, relateaza Rador.Ministrul rus de externe a remarcat ca Washingtonul creeaza riscurile unei confruntari armate directe cu Moscova. Prin insuși faptul ca in Ucraina…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, va organiza, luni, la Moscova, cea de-a șasea intalnire ministeriala a dialogului strategic dintre Rusia și Consiliul de Cooperare al statelor arabe din Golf (CCG - Consiliul de Cooperare al Golfului), scrie Mediafax, scrie Rador.Dupa cum a anunțat…