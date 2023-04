Stiri pe aceeasi tema

- Un grup politic din cadrul Partidului Social-Democrat (SPD) a criticat, vineri, abordarea ministrului german de Externe, Annalena Baerbock, fata de China, avertizand asupra consecintelor economice ale diminuarii relatiilor comerciale cu Beijingul, relateaza Mediafax.Grupul conservator Seeheimer din…

- Guvernul chinez a declarat vineri ca nu va furniza arme Rusiei in sprijinul invaziei actuale a Moscovei in Ucraina, nici acum, nici in viitor, transmite vineri DPA, potrivit Agerpres."Noi nu furnizam si nu vom furniza arme partilor aflate in conflict", a declarat ministrul de externe chinez Qin Gang…

- "Nicio alta tara nu are mai multa influenta asupra Rusiei decat China", a apreciat vineri ministrul german de externe Annalena Baerbock, cerand Beijingului sa solicite "agresorului rus sa opreasca razboiul" in Ucraina, relateaza France Presse, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- China va ramane neutra și va ajuta la facilitarea negocierilor pentru gasirea unei soluții pașnice a conflictului din Ucraina, a declarat vineri ministrul chinez de externe Qin Gang in timpul unei declarații de presa alaturi de omologul german Annalena Baerbock, relateaza The Guardian. E a subliniat…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock incepe joi o vizita in China, menita sa reafirme unitatea politica a Uniunii Europene in fata superputerii emergente, in conditiile in care comentariile lui Emmanuel Macron au dezvaluit posibile fisuri in abordarea comuna fata de Beijing, relateaza Reuters,…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat miercuri ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si, prin urmare, si-a amanat vizita pe care urma sa o efectueze in China in perioada 13-15 aprilie pentru a pregati summitul UE-China, transmit agentiile AFP si EFE. „Am fost testat pozitiv pentru…

- Distrugatorul american USS Milius a intreprins luni o "operatiune de libertate a navigatiei" intr-un sector al Chinei de Sud revendicat de Beijing, intr-un moment in care armata chineza desfasoara exercitii in jurul insulei Taiwan.

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, acuza Kremlinul ca-și intensifica incercarile de a destabiliza Chișinaul, afirmand ca este o strategie rusa de a pune piedici țarilor care aleg calea europeana.