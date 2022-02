Ministrul de externe Annalena Baerbock a incercat sa inlature orice indoiala cu privire la solidaritatea Germaniei in timpul vizitei incepute luni, la Kiev, in lumina refuzului Berlinului de a livra arme Kievului, transmite dpa. "Vom face tot ce ne sta in putinta pentru a ne asigura ca nu va fi o escaladare suplimentara"."Sustinem fara rezerve integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei", a spus Baerbock.



"Si daca tertii incearca sa creeze o ruptura intre Ucraina si partenerii sai, o ruptura a prieteniei dintre Ucraina si Germania, atunci vom fi cu atat mai intens si mai strans…