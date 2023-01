Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, ministrul de externe german Annalena Baerbock a declarat la Lisabona, ca UE a incercat totul pentru a opri razboiul din Ucraina, insa presedintele Rusiei, Vladimir Putin nu isi doreste nimic altceva decat sa distruga tara vecina, relateaza Reuters și Agerpres. Fiind prezenta la o conferinta…

- „Corectitudinea morala si istorica” este de partea Rusiei, a declarat sambata presedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de Anul Nou, in plin razboi in Ucraina si in plina criza cu Occidentul, relateaza AFP si Reuters. Potrivit lui Putin, anul 2022 a fost bogat „in evenimente cu adevarat decisive si…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, susține ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este „inevitabila” si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters. Potrivit lui Soigu, care a fost criticat dur de vocile pro-razboi din Rusia pentru esecurile…

- Uniunea Europeana și statele sale membre au trimis in Ucraina echipamente militare in valoare de cel puțin 8 miliarde de euro, de la inceputul razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin, a declarat luni șeful politicii externe a blocului comunitar, Josep Borrell, potrivit Reuters și CNN.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat vineri indoiala cu privire la veridicitatea anunțului facut de Rusia, potrivit caruia mobilizarea parțiala s-a incheiat, spunand ca performanța slaba a forțelor promoscovite arata ca ar putea fi nevoie și de mai mulți oameni pe frontul din țara…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a discutat duminica la telefon cu omologul sau francez Sebastien Lecornu despre situatia din Ucraina, situatie care „are o tendinta spre o escaladare necontrolata”, informeaza AFP si Reuters. Serghei Soigu „i-a impartasit omologului sau francez ingrijorarile sale…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți ca Moscova este deschisa la discuții cu Occidentul pe marginea razboiul din Ucraina, dar nu a primit inca nicio propunere serioasa de negociere. El a adaugat ca liderul rus Vladimir Putin ar lua in calcul o intalnire cu președintele american…