Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a anuntat luni ca nu intentioneaza sa obtina un nou mandat in aceasta functie dupa expirarea celui actual in octombrie 2019, transmite AFP.



In deschiderea conferinte anuale a ambasadorilor tarilor UE la Bruxelles, Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei, foarte implicata in acordul nuclear cu Iranul, a afirmat ca vrea sa lase 'casa in ordine' succesorului sau.



'Avem multe de facut in acest an. Mai intai, sa mentinem ceea ce am facut pana in prezent, ceea ce (...) este fragil', a explicat ea.

