- Ministrul de Externe, Luminița Odobescu, a declarat vineri seara, la Antena 3, despre romanii implicati, joi seara, la Leeds, in incidente violente, ca nu in așa fel se rezolva problema pe care aceștia o reclama.

- Presedintele Klaus Iohannis si presedintele Volodimir Zelenski au semnat joi, la Washington, acordul bilateral de securitate, asemanator cu cele semnate de Ucraina si cu alte state. Documentul are strict valoare politica, nu juridica, transmite Antena 1. Presedintele roman a fost insotit la ceremonia…

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, se afla vineri la Chișinau unde a avut o intrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care a ,,mulțumit autoritaților de la București ,,pentru sprijinul constant oferit” țarii sale.

- Peste o suta de țari participa, in Elveția, la Summit-ul de pace pentru Ucraina, iar Romania este reprezentata la acest eveniment mondial doar de ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu. Summit-ul de pace este co-organizat de Elveția și de Ucraina și se desfașoara in stațiunea Burgenstock din…

- Romania si Ucraina discuta intens, la nivel politic, in toate domeniile, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, mentionand in acest sens negocierile in desfasurare in ceea ce priveste Parteneriatul Strategic, respectiv Acordul de securitate.

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a dat asigurari ca Romania va oferi sprijin in acest sens, inclusiv expertiza și experiența proprie Rep. Moldova in pregatirea cadrului de negociere, in timpul unei intrevederi la București cu omologul sau moldovean.

- Romania este principalul aliat si primul avocat al Republicii Moldova cand vine vorba de procesul de integrare europeana, a declarat vineri viceprim-ministrul si ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popsoi, la finalul unei intrevederi cu sefa diplomatiei romane, Luminita Odobescu,…

- Marcel Ciolacu a plecat in Turcia! Premierul este insoțit de o delegație de miniștri. Aceștia se vor afla marți, 21 mai 2024, la Ankara, intr-o vizita oficiala, la invitația președintelui Republicii Turcia , Recep Tayyip Erdogan. „Turcia este principalul partener comercial non-UE al Romaniei. Ne-am…