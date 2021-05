Sefa diplomatiei columbiene, Claudia Blum, a demisionat pe fondul protestelor antiguvernamentale din ultimele saptamani din tara sud-americana, dintre care unele au fost insotite de violente, informeaza vineri dpa.



Claudia Blum nu a precizat motivul demisiei in mesajul video de anunt difuzat joi, dar potrivit media columbiene ea a fost criticata pentru prestatia sa in ce priveste gestionarea crizei.



Postul de ministru de externe ar urma sa fie preluat de adjuncta sa Adriana Mejia.



Columbia a fost scena unor proteste de anvergura in ultimele doua saptamani, inclusiv…