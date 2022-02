Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, a declarat joi ministrul apararii britanic, Ben Wallace, care a atras atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, potrivit Reuters. Wallace a spus ca Marea Britanie…

- Statele Unite au afirmat miercuri ca Rusia continua sa-si intareasca dispozitivul militar la frontierele Ucrainei, intr-un moment in care Franta afirma ca are angajamentul Kremlinului astfel incat sa nu existe o "escaladare" suplimentara, noteaza AFP. "Am continuat sa observam, inclusiv in…

- Rusia a transmis miercuri Marii Britanii sa renunțe la retorica sa cu privind sancțiunile cand miniștrii sai de externe și apararii vor merge Moscova pentru discuții pe tema tensiunilor legate de Ucraina sau, in caz contrar, sunt mari șanse ca intalnirile celor doi sa fie scurte, relateaza Reuters,…

- Rusia a recomandat miercuri Regatului Unit sa renunte la retorica sa cu privire la sanctiuni atunci când ministrii sai de externe si apararii se vor deplasa la Moscova pentru discutii pe fondul tensiunilor legate de Ucraina, altfel, exista marea probabilitate ca întâlnirile celor doi…

- Pandemia devine acum un alt element care poate complica planurile armatelor ruse și ucrainene, deoarece numarul-record de cazuri in ambele state este replicat in randul trupelor.Generalul Oleksandr Syrskyi, comandantul forțelor terestre ucrainene, a declarat pentru The Guardian ca din aproximativ 150.000…

- Peste o mie de militari britanici vor fi trimiși in estul Europei, in urmatoarele zile, a decis guvernul de la Londra. Regatul Unit are deja circa 1150 de soldați in aceasta regiune. Numarul lor va fi suplimentat, in contextul masurilor de protejare a Flancului Estic al NATO. Practic, este o masura…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Republica Moldova trebuie sa coopereze cu vecinii ei, Romania și Ucraina, daca vrea protecție in fața Rusiei. Acest punct de vedere este exprimat de generalul Ben Hodges, fostul șef al trupelor SUA din Europa. Republica Moldova este o țara neutra iar din acest motiv sprijinul politic și militar pe care-l…