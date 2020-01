Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR Gavojdia, Ramona Dzitac, a fost acuzata de o tanara ca i-ar fi furat o pereche de pantofi și un costum de baie. In urma acestor acuzații, politiciana ar fi batut-o pe tanara. Polițiștii au deschis in acest caz un dosar penal pentru lovire.

- Președintele USR Gavojdia, Ramona Dzitac, fosta la PMP, risca dosar penal pentru loviri, dupa ce ar fi lovit o tanara in fața unei sali de bowling din Lugoj. Incidentul ar fi avut loc dupa ce Dzitac ar fi plecat de la o petrecere a burlacițelor cu un dres de baie și o pereche de șlapi care ii aparțineau…

- Un taximetrist din Galați a ajuns la spital dupa ce a fost batut de trei clienți. In timpul altercației, aceștia l-au amenințat pe șofer cu un pistol și i-au furat mașina.Incidentul a avut loc luni pe șoseaua dintre Galați și Braila. Surse din randul anchetatorilor spun ca trei clienți s-au urcat in…

- Un tanar de 24 de ani din Aiud, ”orbit” de gelozie și aflat sub influența bauturilor alcoolice și-a batut iubita. Tanarul a fost reținut pentru 24 de ore și s-a ales cu dosar penal pentru loviri și alte violențe și un ordin de protecție, care ii interzice sa se apropie de femeie. Potrivit IPJ Alba,…

- Polițiștii din Farau l-au identificat pe un tanar din județul Sibiu, ca persoana banuita de furtul unui cal in valoare de 7.000 de lei. Tanarul ar fi incercat sa vanda animalul unei persoane din județul Mureș. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 noiembrie 2019, polițiștii Postului de Poliție Farau au fost…

- Doi tineri din Ighiu sunt cercetați pentru furt calificat. Ar fi furat, dintr-o mașina lasata descuiata, 1.500 de lei. Fapta s-a petrecut in data de 16 octombrie, dar aceștia au fost identificați in 8 noiembrie. Potrivit IPJ Alba, la data de 08.11.2019, polițiștii Postului de Poliție Ighiu i-au identificat…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Bistrița a trait clipe de groaza, dupa ce a fost batut crunt de iubita lui, in urma unei discuții mai aprinse. De teama, acesta a cerut ordin de protecție, iar polițiștii au deschis dosar penal pe numele agresoarei, pentru violența in familie. Femeia nu mai are acum…

- Alina Vidican are probleme cu legea. Fosta soție a lui Cristi Borcea risca sa i se deschida dosar penal pentru incalcarea anumitor reguli și restricții. Alina Vidican s-a mutat in America dupa desparțirea de Cristi Borcea, tatal celor doi copii ai sai și se pare ca a devenit…o fire mai rebela și spunem…