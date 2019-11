Stiri pe aceeasi tema

- Giorgiana Hosu, procuror-sef interimar al DIICOT, explica intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO ca raportul MAI referitor la incidentele din Piata Victoriei din 10 august 2018 nu poate fi facut public nici dupa declasificare, pentru ca acesta a fost inregistrat la mijloc de proba in dosarul penal…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca raportul despre evenimentele din 10 august a fost declasificat si a fost trimis catre DIICOT, pentru a fi folosit in ancheta care are loc in urma plangerilor depuse de persoane implicate. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat declasificarea raportului referitor la incidentele din 10 august 2018 din Piata Victoriei, Ca urmare a acestei declasificari, raportul poate fi folosit ca mijloc de proba de DIICOT, in dosarul care vizeaza incidentele.Stire in curs de actualizare.…

- Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, i a cerut ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, ca, de indata ce se finalizeaza procedurile referitoare la desecretizarea dosarului referitor la evenimentele petrecute in data de 10 august 2018, sa l prezinte public. Ministrul Afacerilor Interne a declarat…

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, miercuri, in cadrul ședinței de Guvern, ca la finalul procedurii pentru desecretizarea dosarului evenimentelor din 10 august, sa...

- Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al MAI, a declarat ca votul a inceput la ora 7 dimineața fara incidente deosebite, peste 30.000 de angajați fiind mobilizați ca votul sa se desfașoare normal. Peste 500 de tineri au implinit, duminica, 18 ani și pot vota pentru prima oara. Ministrul Afacerilor Interne…

- Șeful DIICOT, Felix Banila și-a depus miercuri demisia de onoare la Ministerul Justiției. Intr-un comunicat al DIICOT, Banila spune ca este convins ca nu a esuat in indeplinirea atributiilor si afirma ca acesta este pretul injust care trebuie platit pentru continuarea in bune conditii, fara presiuni,…

- INML a finalizat, vineri seara expertiza ADN asupra oaselor gasite in liziera aflata la trei kilometri de casa lui Gheorghe Dinca. Raportul a fost inaintat DIICOT, insa pana la aceasta ora nu a fost facut public. Pe data de 5 august, anchetatorii au gasit intr-o padure de langa Caracal un sac cu fragmente…