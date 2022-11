Șefa de la Protecția Copilului Neamț a primit ȘPAGĂ în biserică - Sumele încasate pentru angajări Șefa de la Protecția Copilului Neamț a primit șpaga 200 de euro, in biserica. Procurorii DNA arata in rechizitoriu ca in schimbul banilor, directoarea promitea sa angajeze personal pe diferite posturi de la sofer pana la administrator. Mai exact, cei 200 de euro primiți de șefa de la Protecția Copilului Neamț, in biserica, reprezentau costurile pentru postul de magazioner și de șofer. Pentru functii mai inalte precum psiholog sau pedagog doritorii trebuiau sa dea 2.000 de euro, iar pentru postul de administrator s-a cerut chiar și 3000 de euro.ȘPAGA CERUTA DE DIRECTOAREA DIN NEAMȚ- 200 de euro… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mulți creștini care vor sa țina postul Craciunului, de 40 de zile, se intreaba daca fructele de mare sunt permise. Biserica are reguli stricte in aceasta privința. Pe de alta parte, cine renunța la consumul de carne nu inseamna ca ține post.

- Presedintele Partidului Ecologist, Danut Pop, a fost retinut, miercuri, de DNA pentru trafic de influenta. El ar fi primit 10.000 de euro in schimbul promisiunii ca, avand influenta asupra unui deputat, l-ar putea determina sa angajeze pe cineva in functia de consilier. "Procurorii din cadrul Directiei…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca Raiffeisen Bank urmeaza sa restituie sumele recalculate in raport cu cele incasate cu titlu de dobanzi, in urma unei decizii definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). Astfel, sumele care urmeaza sa fie inapoiate…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus inceperea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore a unui inspector ANAF Timiș și al unui administrator al unei societați. Potrivit comunicatului DNA este vorba despre Alexandru Țaran, inspector in…

- Posturile disponibile la Combinatul de Oțeluri Speciale (COS) Targoviște sunt disponibile pentru absolvenți de studii medii și de studii superioare. Sunt cautați candidați indiferent de experiența.

- Postul de Poliție Ghiroda, modernizat, a fost recepționat ”ca la carte”, de cei 3 stalpi de baza ai oricarei comunitați: primaria, poliția și biserica, anunța reprezentanții administrației locale

- Locuri de munca la stat in Alba. Ce instituții din județ mai fac angajari: Posturile disponibile și condițiile necesare Mai multe locuri de munca la stat, in Alba, sunt disponibile in aceste zile. In mare parte este vorba despre personal didactic, la școli din județ. Școala Gimnaziala Berghin, Județul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 14 septembrie 2022, a inculpatului PALMER-HIRTOPANU HORIA, director al Unitații de Management al Proiectelor pentru Modernizarea…