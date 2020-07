Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului de Pneumologie ”Marius Nasta”, Beatrice Mahler, sustine ca nu doar medicii care lucreaza pentru tratarea pacientilor diagnosticati cu COVID-19 sunt epuizati, ci si personalul din laboratoarele in care se analizeaza testele a ajuns ”la un grad de uzura extrem de mare”. ”Atunci…

- Managerul Institutului de Pneumologie ”Marius Nasta”, Beatrice Mahler, sustine ca nu doar medicii care lucreaza pentru tratarea pacientilor diagnosticati cu COVID-19 sunt epuizati, ci si personalul din laboratoarele in care se analizeaza testele a ajuns ”la un grad de uzura extrem de mare”. ”Atunci…

- Managerul Institutului de Pneumologie „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, sustine ca nu doar medicii care lucreaza pentru tratarea pacientilor diagnosticati cu COVID-19 sunt epuizati, ci si personalul din laboratoarele in care se analizeaza testele a ajuns „la un grad de uzura extrem de mare”.

- "Eu aș inmulți cu 2 sau 3 numarul de cazuri raportate, pentru ca o parte din persoanele care sunt confirmate au contacți, contacți care nu intotdeauna ajung sa-și faca testul sau refuza sa-și faca testul, pentru ca știm ca sunt și situații in care persoane care au simptomatologie stau acasa și refuza…

- Institutul de Pneumologie ”Marius Nasta” din București numai are locuri libere in secții pentru pacienții cu COVID-19, iar secția deAnestezie și Terapie Intensiva este plina, dupa ce numarul celor infectați acrescut alarmant in ultimele zile. Cat de grave sunt cazurile de la cel maimare spital de pneumologie…

- Din doar 6.330 de teste, Romania a avut 315 cazuri in ultimele 24 de ore. Țara noastra este in continuare in stare de alerta. „Ține foarte mult de respectarea acelor reguli. Daca astazi avem 315 cazuri la 6.330 de testari facute, gandiți-va ca ieri aveam 330 de cazuri la 11.000 de testari. Inseamna…

- Pandemia de coronavirus continua sa faca ravagii in Romania. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, vine cu cea mai proasta veste dupa creșterea brusca a numarului de infectari. Vom avea parte de noi restricții. Coronavirusul continua sa facp mari probleme in Romania. Numarul de infectari cu COVID-19 a crescut…

- Seful Societatii Romane de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, a declarat, mircuri seara, ca numarul real de cazuri de coronavirus in Romania nu este cunoscut, intrucat multe persoane au trecut prin boala fara sa aiba simptome sau au avut simptome atipice, care nu au necesitat prezenta la medic.…