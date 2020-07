Exista mult mai multe cazuri de COVID-19 decat cazurile raportate, spune dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București. In estimarea medicului, in prezent sunt, in realitate, cam 2.000 de cazuri noi pe zi. „Eu aș inmulți cu 2 sau 3 numarul de cazuri raportate, pentru ca o parte din persoanele care sunt confirmate au contacți, contacți care nu intotdeauna ajung sa-și faca testul sau refuza sa-și faca testul, pentru ca știm ca sunt și situații in care persoane care au simptomatologie stau acasa și refuza sa ajunga intr-un spital sau sa-și faca testul…