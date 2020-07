Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu o crestere alarmanta a numarului de imbolnaviri cu COVID-19, iar estimarile specialistilor sunt si mai sumbre. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din București, considera ca numarul real al cazurilor de COVID-19 este cel putin dublu fata…

- Teoriile conspirației cu privire la pandemia cauzata de noul coronavirus prind periculos de mult teren in fața adevarurilor științifice – iar un medic a cautat sa le demonteze. Este vorba despre medicul Simin Aysel Florescu, de la Spitalul „Victor Babeș” din București. Ea a postat pe Facebook un mesaj…

- Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta" din Bucuresti si dr. Florin Rosu, seful Sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi, au sustinut ca vom vedea in continuare o crestere a cazurilor. Joi, 9 iulie, a fost ziua…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din București, a avertizat ca se schimba profilul paciențlor COVID-19, dupa ce in utimele zile mai mulți pacienți tineri au fost internați in cel mai mare spital de boli pulmonare din Romania. Managerul Institutului Marius Nasta a declarat pentru…

- Andreea Moldovan, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, a declarat, vineri, intr-o intervenție telefonica la Digi24, ca „Terapia Intensiva este plina in județ”, iar in weekend a fost necesara direcționarea unor pacienți in județul Covasna, scrie g4media.ro. Potrivit raportarii…

- Catalin Barbulescu, medic chirurg la Spitalul Universitar de Urgența din București infectat cu coronavirus, a murit luni seara. Medicul avea 65 de ani, fusese contactul unei paciente infectate cu COVID-19 și suferea de mai multe afecțiuni. La nivel național, sunt infectate cu coronavirus 2.625 de persoane…

- Arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Pimen (90 de ani) se afla printre primii pacienți infectați cu coronavirus din Romania care au primit tratament cu plasma recoltata de la pacienți vindecați, ce conține anticorpi și poate ajuta la vindecarea de infecția cu COVID-19. Informația a fost obținuta…

- Remdesivirul e medicamentul in care isi pun acum speranta medici din intreaga lume, care trateaza pacienti cu COVID-19. Remdesivir și plasma sunt folosite și in Capitala noastra. Medicii i-au administrat un tratament cu plasma unui bolnav de Covid-19 internat la secția de Terapie Intensiva a Institutului…