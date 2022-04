Stiri pe aceeasi tema

- Bridget Brink, care in prezent ocupa functia de ambasador al Statelor Unite in Slovacia, va fi numita in functia de ambasador al Statelor Unite in Ucraina, post care a ramas vacant de la inceputul anului 2020, cand presedintele SUA era Donald Trump. Presa americana precizeaza ca presedintele Joe…

- Razvan Burleanu a fost desemnat, pentru a treia oara consecutiv, in funcția de președinte al FRF. Alegerile de la Federația Romana de Fotbal s-au desfașurat marți, 12 aprilie 2022. Burleanu a fost singurul candidat la funcția de președinte al Federației și a fost votat in unanimitate. Prin vot deschis,…

- RASCI, asociația reprezentativa pentru segmentul de medicamente fara prescripție medicala, suplimente alimentare și dispozitive medicale pentru ingrijire personala din Romania, și-a ales noua echipa de conducere in cadrul ultimei Adunari Generale, din data de 29 martie 2022. Funcția de președinte va…

- Masa pentru bucatarie este, fara dar și poate, unul dintre cele mai importante tipuri de mobilier dintr-o casa și este invariabila in funcția sa. Masa pentru bucatarie este, fara dar și poate, unul dintre cele mai importante tipuri de mobilier dintr-o casa și este invariabila in funcția sa. Ocupa o…

- Fostul subprefect al Argeșului, Dragoș Predescu va ocupa, incepand de astazi, funcția de director al Cancelariei Prefectului. Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp de catre prefectul Radu Perianu: Citește și:Forum Business in Argeș. Alina Gorghiu: ”Știm foarte bine ca este loc de mai bine pentru…

- Fostul director al Muzeului de Arta din Timișoara, Victor Neumann, a obținut, astazi, o victorie in instanța dupa ce pierdut funcția. Evaluarea anuala a fostului director al muzeului de arta timișorean Victor Neumann care a avut loc anul trecut in luna aprilie și in urma careia acesta a obținut nota…

- O zi de vineri in care Guvernul și-a investit reprezentantul la Botoșani, iar Primaria ne poarta cu trotineta. Lovitura de teatru la un concurs pentru director, in instituția care a adunat in doua seri toți indragostiții.

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Dacian Cioloș a oferit prima reacție dupa ce a demisionat din funcția de președinte al USR. „Am decis sa demisionez dupa ce Biroul Național a respins planul de revitalizare. Atata vreme cat nu am avut in BN susținere pentru acest plan, am considerat firesc și de bun simț sa-mi…