Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a sfatuit duminica pe europeni sa nu-si faca rezervari pentru vacanta de vara pe fondul imposibilitatii de a face pronosticuri fiabile cu privire la efectele pandemiei de coronavirus, transmite EFE. "Recomand sa asteptati inainte de a va face planuri.…

- Persoanele in varsta ar putea ramane in izolare la domiciliu pentru cel puțin o perioada cuprinsa intre 10 și 14 saptamani, in funcție de evoluția pandemiei de coronavirus, a anunțat, duminica, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, la Realitatea TV. Intrebat daca se ia in calcul masura izolarii persoanelor…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a sfatuit duminica pe europeni sa nu-si faca rezervari pentru vacanta de vara pe fondul imposibilitatii de a face pronosticuri fiabile cu privire la efectele pandemiei de coronavirus, transmite EFE. "Recomand sa asteptati inainte de a va face planuri.…

- Varstnicii ar putea fi nevoiti sa stea la izolare tot anul din cauza coronavirusului, a declarat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care spera ca un vaccin sa fie descoperit pana la sfarsitul anului. "Oamenii in varsta ar putea fi nevoiti sa stea izolati pana la sfarsitul anului,…

- Este posibil ca persoanele in varsta sa fie izolate pana la sfarsitul anului pentru a le proteja de coronavirus, a declarat sambata sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit cotidianului The...

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat increzatoare - intr-un interviu acordat editiei duminicale a cotidianului german Bild - ca pana la sfarsitul anului va putea fi produs un vaccin impotriva coronavirusului, informeaza dpa si AFP. In opinia sa, doua dintre cele mai promitatoare…

- Uniunea Europeana spera ca inainte de venirea toamnei sa existe pe piata un vaccin contra coronavirusului, a afirmat marti dupa-amiaza presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, medic de profesie."Acceleram cercetarile, ieri am vorbit cu managerii unei companii inovatoare. Ei lucreaza…

- Primaria Sectorului 4 anunta ca are doua autospeciale pentru ridicarea deseurilor de la persoanele aflate in carantina sau in izolare la domiciliu din cauza coronavirusului in acest sector. Acestea au dotari speciale si vor trece de doua ori pe saptamana pe la locuintele persoanelor autoizolate si pe…