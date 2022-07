Stiri pe aceeasi tema

- Tarile europene care nu depind de aprovizionarea cu gaze din Rusia trebuie sa manifeste solidaritate fata de cele care sunt fortate sa faca eforturi pentru a le economisi din cauza riscului iminent de intrerupere a livrarilor, a spus luni sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a propus ca statele UE sa-și reduca, in mod voluntar, consumul de gaze cu 15% in urmatoarele luni, pentru a se asigura ca, in eventualitatea in care Rusia va opri furnizarea de gaze naturale, acest lucru nu va afecta blocul comunitar, transmite…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune reducerea consumului de gaze cu 15% in țarile UE, pana la primavara: „In acest fel vom trece sigur peste iarna”. „Este un scenariu probabil acela ca ar putea avea loc o intrerupere totala a furnizarii de gaz rusesc, ceea ce ar afecta intreaga Uniune…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri Uniunea Europeana sa se pregateasca pentru „intreruperea completa" a gazelor din Rusia, transmite dpa, preluata de Agerpres.

- Liderii țarilor G7 au ordonat ministerelor de profil sa studieze posibilitatea introducerii prețurilor marginale pentru gazul rusesc. Asupra acestui lucru insista Prim-ministrul Italiei, Mario Draghi. Despre aceasta scrie Bloomberg Ordinul va fi anunțat dupa incheierea summitului. In comunicatul final…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat ca statele membre ale Uniunii Europene se vor afla la summitul din 23-24 iunie in fata unei „decizii istorice” cu privire la eventuala candidatura a Ucrainei in vederea aderarii tarii la UE, informeaza duminica dpa, conform Agerpres . „Sper ca…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Politico, ca nu se asteapta ca tarile din UE sa ajunga un acord privind embargoul asupra importurilor de petrol din Rusia la summit-ul de la sfarsitul lunii.

- Rusia este ”cea mai directa amenintare” la adresa ordinii internationale din cauza invaziei sale asupra Ucrainei, a declarat, joi, la Tokyo, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit France 24, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…