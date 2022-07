Stiri pe aceeasi tema

- Provocari, declarații șocante, respingerea altora – toate acestea au devenit o obișnuința la Viktor Orban, susține autorul unui comentariu difuzat joi la postul de radio FranceInfo. De cand a venit la putere in Ungaria, spune comentatorul, ”acest populist nu-și ascunde ura fața de straini și dezgustul…

- Ucraina a inceput sa exporte energie catre Uniunea Europeana(UE), au anuntat, joi, premierul ucrainean Denis Smihal si presedintele Comisiei, Ursula Von der Leyen. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, relateaza CNN. ”La doar trei luni de la primirea certificarii energetice,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut luni seara liderilor Uniunii Europene sa puna deoparte certurile interne și sa continue planurile de aprobare a celui de-al șaselea pachet de sancțiuni propus impotriva Rusiei, inclusiv embargoul petrolului, relateaza CNN . Adresandu-se prin videoconferința…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, merge, luni, in Ungaria pentru a discuta cu Viktor Orban "securitatea aprovizionarii cu energie a Europei", a anuntat purtatorul de cuvant al acesteia, in timp ce Budapesta blocheaza un proiect de embargo asupra petrolului rusesc, relateaza lefigaro.fr.

- Planurile UE de a impune sanctiuni impotriva conducatorului Bisericii Ortodoxe Ruse reprezinta un atac la adresa libertatii religioase, sustine premierul ungar Viktor Orban, relateaza Euronews. Patriarhul Kirill, unul dintre cei mai ferventi sustinatori ai lui Vladimir Putin, a fost inclus la inceputul…

- Ungaria nu poate susține noul pachet de sancțiuni UE impotriva Rusiei in forma sa actuala – care include un embargo asupra importurilor de țiței – a declarat Viktor Orban, vineri, premierul de la Budapesta, la un post de radio, potrivit Reuters . Viktor Orban a declarat ca propunerea actuala a Comisiei…