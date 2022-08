Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face apel la tarile membre ale Uniunii Europene sa investeasca in energii regenerabile pentru a spori independenta blocului comunitar fața de gazele rusesti. De asemenea, von der Leyen indeamna gospodariile sa-si inlocuiasca aparatele electrocasnice…

- ”Sarcina este clar colosala” numai in teritoriile eliberate, a recunoscut duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Elvetia spera ca Zelenski sa participe personal, insa acesta va participa prin videoconferinta. ”Trebuie sa eliberam 2.000 de sate si orase in estul si sudul Ucrainei”, a sublniat…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat ca statele membre ale Uniunii Europene se vor afla in fata unei "decizii istorice" la summitul blocului comunitar desfasurat in perioada 23-24 iunie, in privinta aderarii Ucrainei, relateaza dpa. "Sper ca peste 20 de ani, cand ne uitam in…

- Odata ce evaluarea Comisiei va fi aprobata de liderii Uniunii Europene (UE) in iunie, ministrii de Finante ai UE vor stabili in iulie cursul de schimb la care moneda Croatiei, kuna, va fi convertita in euro la 1 ianuarie 2023. Croatia va avea apoi la dispozitie sase luni pentru pregatirile practice…