Șefa Comisiei Europene: Garantarea libertății de exprimare, esențială în aceste vremuri. Jurnaliștii să își desfășoare liber activitate "In ultimele saptamani, mai multe guverne din UE au luat masuri de urgența pentru a face fața crizei sanitare cauzate de raspandirea coronavirusului. Traim vremuri extraordinare, iar guvernele trebuie, in principiu, sa dispuna de instrumentele necesare pentru a acționa rapid și eficient cu scopul de a proteja sanatatea publica a cetațenilor noștri", afirma Ursula von der Leyen, citata intr-un comunicat de presa al Reprezentanței Comisiei Europene in Romania, potrivit Hotnews.ro. Ursula von der Leyen a mai sps ca "este extrem de important" ca masurile de urgența sa nu fie in detrimentul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

