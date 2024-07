Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a promis luni ca va ramane in cursa prezidentiala, spunand ca este increzator ca alegatorul mediu il doreste in continuare candidat al Partidului Democrat."Nu plec nicaieri, a declarat Biden pentru emisiunea Morning Joe de la postul de televiziune MSNBC. El i a indemnat…

- Președintele american Joe Biden se gandește la posibilitatea de a se retrage din cursa prezidențiala, scrie cotidianul american The New York Times, care susține ca președintele i-ar fi declarat unui aliat-cheie ca, daca nu poate convinge electoratul ca este apt pentru funcție, campania sa electorala…

- Liderii UE nu au ajuns inca la o decizie cu privire la un al doilea mandat pentru Ursula von der Leyen in functia de presedinte al Comisiei Europene, a anuntat marti dimineata devreme presedintele Consiliului European, Charles Michel - transmit agentiile internationale de presa, relateaza Agerpres.

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a inceput luni sa caute aliați centriști pentru o coaliție, dupa rezultatele bune inregistrate de extrema dreapta la alegerile pentru Parlamentul European. O schimbare spre dreapta in PE poate ingreuna adoptarea unei noi legislații pe probleme de securitate,…

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden, l-a retras pe presedintele american, Joe Biden, de la un eveniment in timpul ceremoniilor de marcare a 80 de ani de la Debarcarea din Normandia, joi, in Franta. Gestul primei doamne a provocat un val de dezbateri in rețelele sociale. Presedintele american a parut dezorientat…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, este asteptat duminica pentru o rara vizita in Franta in cadrul careia se asteapta ca omologul sau francez, Emmanuel Macron, sa incerce sa il incite sa reduca dezechilibrele comerciale si sa il convinga sa isi foloseasca influenta asupra Rusiei in problema razboiului…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat marti ca Statele Unite vor „incepe sa trimita arme si echipamente in Ucraina chiar din aceasta saptamana”, dupa ce Congresul a votat un ajutor mult asteptat pentru Kiev, noteaza AFP. „Voi semna acest proiect de lege si ma voi adresa poporului american de indata…

- Presedintele SUA Joe Biden a promis luni, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca va trimite „rapid” ajutoare militare „importante” Ucrainei, odata ce Congresul american va adopta definitiv un nou pachet de 61 de miliarde de dolari pentru Kiev, relateaza…