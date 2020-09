Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12,5 milioane de lei este bugetul aprobat pentru organizarea alegerilor locale din 27 septembrie, in judetul Sibiu, a precizat joi, pentru AGERPRES, prefectul Mircea Cretu. "Bugetul aprobat pentru alegerile locale din 27 septembrie la nivelul judetului Sibiu este de 12.563.000 lei", a spus Mircea…

- BRD Groupe Societe Generale va finanța construcția noului stadion Steaua. Banca a semnat cu Construcții Erbașu in calitate de lider al Asocierii Construcții Erbașu – Concelex – Terra Gaz Construct un contract in valoare de 52,2 milioane lei. In cadrul plafonului de finantare dedicat proiectului, BRD…

- Bugetul proiectului 'Timisoara - Capitala Europeana a Culturii' a fost suplimentat cu 95,53 milioanele de lei credite de angajament, la care se adauga 10,5 milioane de lei credite bugetare in cadrul rectificarii bugetare a Ministerului Culturii. "Fondurile sunt destinate investitiilor pentru…

- In ședința extraordinara din 18 august, consilierii locali baimareni au aprobat singurul proiect de pe ordinea de zi, cel privind rectificarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020. Printre altele, proiectul de hotarare a cuprins și majorarea cu suma de 2.505.000 lei a bugetului Direcției…

- Programul prin care romanii iși pot eficientiza energetic locuințele incepe din 15 septembrie. Ce pot face cu cei 15.000 de euro de la stat Programul "Casa Eficienta Energetic" pentru persoane fizice va debuta pe data de 15 septembrie 2020, iar proprietarii de case din Romania pot depune cereri…

- Ministerul Sanatații a alocat, marți, suma de 3,6 milioane de lei, din bugetul propriu, pentru finanțarea achiziției unui aparat RMN pentru Spitalul Municipal Blaj, urmand ca, in aceasta saptamana, Consiliul Local Blaj sa aloce inca 400.000 de lei (10%), din bugetul local, astfel incat in cel mai scurt…

- Conducerile Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale (SNTGN) Transgaz SA si Bancii Transilvania au semnat, joi, un contract de finantare pentru capital de lucru al companiei, in valoare de 300 de milioane de lei, potrivit unui comunicat remis de banca. "Contractul de facilitati…