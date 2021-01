Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a chemat marti Statele Unite, intr-o interventie la Forumul Economic Mondial de la Davos, desfasurat in mediul virtual, sa se alature initiativelor europene vizand reglementarea gigantilor digitali, transmit AFP si dpa. 'Ii invit pe prietenii…

- “Cred in forța instituțiilor și a democrației americane, o tranziție pașnica este dovada”, transmis prin rețelele de socializare Ursula von der Leyen, convinsa ca Joe Biden a caștigat alegerile. Mesajul dnei von der Leyen a fost urmat de cele ale mai multor lideri europeni. Inca in cursul nopții de…

- Campania de vaccinare va fi lansata in aceeasi zi in toate tarile Uniunii Europene, au precizat surse oficiale din Franta. Serul de imunizare va fi impartit in functie de numarul populatiei din fiecare tara. Germania face presiuni ca Agentia Europeana pentru Medicamente sa analizeze pana pe 21 decembrie…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European, Charles Michel, au avut discuții cu președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, pe care l-au invitat la un summit la Bruxelles care va avea loc in 2021.

- Uniunea Europeana este nerabdatoare sa inceapa cooperarea cu noul presedinte al SUA, Joe Biden, in probleme precum combaterea pandemiei sau a schimbarilor climatice si spera ca summitul G20 de la sfarsitul acestei saptamani va fi ''un nou inceput pentru multilateralism'', potrivit presedintei…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus marti reconfigurarea agendei parteneriatului Uniunii Europene cu Statele Unite, in contextul victoriei lui Joseph Biden in scrutinul prezidential american, pledand pentru consolidarea rolului institutiilor de rang mondial, anunța MEDIAFAX."Statele…

- Uniunea Europeana l-a invitat marti pe presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, sa intoarca pagina trecutului si sa accepte un nou parteneriat transatlantic, 'coloana vertebrala a unei noi aliante globale', transmite AFP. 'Sanatate, clima, digital, reforma sistemului multilateral…