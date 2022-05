Stiri pe aceeasi tema

- Stagflatia nu este cea mai mai probabila consecinta pentru zona euro, chiar daca razboiul din Ucraina incetineste cresterea si accelereaza inflatia, a declarat presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat publicatiei slovene Delo, transmite Bloomberg. Fii…

- Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE) a decis, joi seara, mentinerea nivelului dobanzii de referinta, dar a semnalat ca ar putea fi dispuse majorari, in timp ce presedintele BCE, Christine Lagarde, a exprimat preocupare privind ritmul relansarii economice si situatia inflatiei.…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a perturbat lanturile globale de aprovizionare, majorand si mai mult preturile energiei, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori,…

- Christine Lagarde, presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), a exprimat preocupare, marti dupa-amiaza, ca, in contextul razboiului din Ucraina, criptoactivele pot fi utilizate pentru evitarea sanctiunilor internationale impuse Rusiei, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cele doua mari banci centrale nu vor actiona in acelasi ritm in viitorul apropiat deoarece razboiul din Ucraina are efecte diferite asupra economiilor lor, a declarat presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde. Rezerva Federala a SUA tocmai a majorat dobanda de referinta, la reuniunea…

- Romania se retrage din Banca Internationala de Investitii (BII) si Banca Internationala de Cooperare Economica (BICE), in mod coordonat cu Polonia, Cehia, Slovacia si Bulgaria, a anuntat miercuri seara ministrul Finantelor, Adrian Caciu, in cadrul reuniunii informale a Consiliului Afaceri Economice…