Sefa Bancii Centrale Europene: "Redresarea Europei va accelera de la mijlocul acestui an"

Stiri pe aceeasi tema

- Redresarea Europei in urma recesiunii cauzate de pandemia de coronavirus (Covid-19) a fost usor intarziata, dar ar trebui sa accelereze de la jumatatea acestui an, a declarat duminica presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde. Pe fondul restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea…

- Grupul farmaceutic american Pfizer a prognozat ca in acest an va inregistra vanzari in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari de pe urma vaccinului anti-COVID-19, dezvoltat in parteneriat cu firma germana BioNTech, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.In total, Pfizer estimeaza in 2021 venituri…

- Banca Centrala Europeana revizuiește in scadere estimarile de crestere economica pentru 2021, dar se asteapta la o relansare puternica in 2022 Banca Centrala Europeana (BCE) si-a revizuit, in scadere, estimarile de crestere pentru 2021, din cauza celui de-al doilea val al pandemiei de Covid-19, dar…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a revizuit, in scadere, estimarile de crestere pentru 2021, din cauza celui de-al doilea val al pandemiei de Covid-19, dar se asteapta la o relansare mai puternica incepand din 2002, a afirmat joi presedintele BCE, Christine Lagarde intr-o conferinta de presa, transmite…

- Banca Centrala Europeana revizuiește in scadere estimarile de crestere pentru 2021, dar se asteapta la o relansare puternica din 2002 Banca Centrala Europeana (BCE) si-a revizuit, in scadere, estimarile de crestere pentru 2021, din cauza celui de-al doilea val al pandemiei de Covid-19, dar se asteapta…

- Banca Centrala Europeana va studia in primul rand ipoteza unei majorari a achizitiilor de obligatiuni si a imprumuturilor ieftine pentru banci, luna viitoare, cand va pune la punct noul pachet de stimulente destinat sustinerii economiei zonei euro, a declarat miercuri presedintele BCE, Christine…

- Negociatorii Parlamentului European (PE) și președinția germana a Consiliului UE (care a negociat in numele statelor membre ale UE) au ajuns marți la un acord privind detaliile cadrului bugetar multianual 2021-2027, incheiand o etapa cruciala pentru activarea pachetului de relansare de 1.800 miliarde…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Romania va beneficia de 46,4 miliarde de euro in urma acordului dintre Parlamentul European, presedintia Consiliului si Comisia Europeana cu privire la bugetul multianual al UE, informeaza Agerpres. Premierul Ludovic Orban a salutat acordul asupra bugetului multianual…