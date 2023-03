Șefa auditului din Ministerul Sănătății a divulgat secrete fix celor vizați de controale Sefa Biroului audit public intern din cadrul Ministerului Sanatatii este cercetata sub control judiciar, dupa ce, anul trecut, ar fi divulgat catre doi suspecți documente legate de misiunea de audit public intern desfasurata la Spitalul ”Sfantul Spiridon” din Iasi. Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a transmis, marti, ca procurorii din cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica a PICCJ au dispus luarea masurii controlului judiciar pentru 60 de zile fata de o inculpata avand calitatea de auditor public in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Biroului audit public intern din cadrul Ministerului Sanatatii este cercetata sub control judiciar de procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie dupa ce, anul trecut, ar fi divulgat catre doi suspecti documente legate de misiunea de audit public intern desfasurata…

- In continuarea comunicatelor de presa din datele de 17 februarie 2023 si 18 februarie 2023 , Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie PICCJ este imputernicit sa aduca la cunostinta publicului urmatoarele:Procurorii din cadrul Sectiei…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta in dosarul „CET Govora”. Initial, la instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti, Dan Sova primise in noiembrie 2021 o pedeapsa de patru…

- Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala a Parchetului de pe langa Ianlta Curte de Casație și Justiție au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de cinci medici la un spital din municipiul Iași, sub aspectul savarșirii infracțiunii de luare de mita, precum și efectuarea in continuare…

- EFECTUAREA IN CONTINUARE A URMARIRII PENALE FAȚA DE ȘASE MEDICI ȘI PATRU PACIENȚI ȘI LUARE DE MASURI PREVENTIVE In continuarea comunicatului de presa din data de 17 februarie 2023 , Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ)…

- Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a anunțat azi, 18 februarie, ca procurorii din cadrul Secției de urmarire penala a PICCJ au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de o persoana fizica avand calitatea…

- In acest inceput de an, un echipaj mobil din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus, in cooperare cu reprezentanții Poliției Vișeu de Sus, aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu, a oprit pentru control pe DN 18, in Vișeu de Sus un autoturism inmatriculat in Romania, condus de un…

- In acest inceput de an, un echipaj mobil din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus, in cooperare cu reprezentanții Poliției Vișeu de Sus, aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu, a oprit pentru control pe DN 18, in Vișeu de Sus un autoturism inmatriculat in Romania, condus de un…